Governo, Bernini: stallo gravissimo più del curriculum di Conte

Roma, 23 mag. - "Trovo sia gravissimo che dopo ottanta giorni dal voto ancora non ci sia un governo. Ci sono tante emergenze che devono essere affrontate e risolte. A noi non è stato permesso, pur avendo avuto il 37% dei voti, di formare un governo e ne abbiamo preso atto con amarezza. Sul professor Conte non so nulla, non lo conosco, ma se si commettono come sembra ingenuità ci si espone alle critiche che si sono scatenate. Ma ribadisco, abbiamo gli stessi problemi che non si risolvono dopo il voto del 4 marzo e questo dato è ben più importante del curriculum di Conte. Noi abbiamo detto a Salvini, andate e provateci ma siamo ancora nello stallo". Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, intervenendo a Mattino Cinque su Canale 5.