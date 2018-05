Governo, Rampelli(Fdi): Conte tecnocrate che nessuno ha votato -2

Roma, 23 mag. - Rampelli parla anche delle conseguenze che la scelta di Conte potrebbe portare nella coalizione del centrodestra: "Nel centrodestra sicuramente c`è una difficoltà e occorrerà un ripensamento per capire cosa fare del centrodestra ma la responsabilità di questa situazione penso che ce l`abbia integralmente Salvini che avrebbe potuto insistere nei confronti del Quirinale chiedendo l`incarico e vedendo in Parlamento se avrebbe ottenuto la maggioranza. Comunque, anche nella relazione con il Movimento Cinque Stelle, Salvini se avesse voluto avrebbe potuto fare il coordinatore, il leader del centrodestra, cercando di coinvolgere Forza Italia e Fratelli d`Italia nel giudizio sulle proposte provenienti dal M5S, ma abbiamo visto che resta ad esempio il reddito cittadinanza e molte altre questioni che non ci convincono. Noi siamo abbastanza delusi anche se il problema principale è il M5S, quindi Salvini c`entra in maniera limitata, anche se ci saremmo aspettati una levata di scudi quando Di Maio si è permesso di mettere un veto anche su Fratelli d`Italia. Invece né Salvini, né altri esponenti della Lega, non mi sembra si siano indignati per l`ennesima esclusione del centrodestra".