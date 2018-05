Governo, Rampelli(Fdi): Conte tecnocrate che nessuno ha votato

Roma, 23 mag. - "Conte non è per noi una scelta in linea con ciò che abbiamo raccontato in campagna elettorale". così Fabio Rampelli, Capogruppo Fratelli d`Italia alla Camera, ai microfoni di `6 su Radio 1` sul candidato premier presentato ieri da Lega e M5s al Quirinale. "Si tratta di un tecnocrate - spiega poi Rampelli - e poi è una personalità esterna che nessuno ha votato; quindi molto simile a Monti e allo stesso Renzi, che non era passato per le urne".

"In più Conte è personalità espressa dal M5S, mentre è il centrodestra che è arrivato primo alle elezioni, quindi avremmo dato ben volentieri sostegno a una personalità che fosse espressione, culturalmente e politicamente parlando, dell`area del centrodestra. Abbiamo atteso fino all`ultimo perché la figura del capo di governo penso sia quasi tutto".(Segue)