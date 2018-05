Fico: ogni governo non può prescindere da parlare di mafia

Palermo, 23 mag. - "Ogni Governo e ogni Parlamento nuovo che arriva nel Paese non può prescindere dal parlare di mafia, dall'avere una legislazione aggiornata sulle mafie ai nostri tempi, e non può prescindere da investimenti strutturali in cultura, formazione, scuola. Se non si fa questo nessun governo va da nessuna parte". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico arrivando all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dove oggi si celebra il 26º anniversario della strage di Capaci.

A chi ha chiesto se Giuseppe Conte sia l'uomo giusto per guidare il Governo, Fico non ha risposto e accennando un sorriso ha salutato andando via.