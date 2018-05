Di Matteo: mai parlato di giustizia con nessun esponente politico

Roma, 23 mag. - "Io ispiratore del programma 5 Stelle? Le mie proposte più volte mi sono permesso di farle nel dibattito pubblico, non solo nei convegni del Movimento 5 Stelle, da anni. Non ho mai parlato con nessun esponente politico delle mie idee in tema di giustizia. Constatare che nel programma siano enunciate alcune di queste possibili inziative future, da cittadino, giurista e magistrato mi fa piacere e mi fa ben sperare: ma devo dire che ho delle notevoli perplessità su altri punti, come la rivisitazione del concetto di legittima difesa". Lo ha spiegato a "Circo Massimo" il magistrato della Direzione Nazionale Antimafia Antonino Di Matteo.

"Io non ho mai parlato con nessun esponente politico delle mie idee. Se sono stato contattato per diventare ministro? Su questo preferisco non rispondere. Non escludo niente, ma il problema me lo porrei se si presentasse concretamente".