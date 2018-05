Roma, 23 mag. - A proposito della candidatura di Paolo Savona al dicastero dell`Economia, il Governo per il cambiamento potrebbe predisporre un piano per uscire dall`euro? "Lo escludo". Così Emilio Carelli (M5s), ospite stamane ad Agorà Rai Tre, condotto da Serena Bortone. "Se le cose vanno come abbiamo previsto, non c`è nessuna necessità".