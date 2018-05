Toninelli: Conte resta premier M5s-Lega, oggi Colle darà incarico

Roma, 23 mag. - "Il prof Giuseppe Conte rimane il nostro candidato e della Lega". Lo afferma Danilo Toninelli, capogruppo del M5s al Senato, ai microfoni di `6 su Radio 1` sottolineando che "ha alle spalle circa 17 milioni di voti che sono i cittadini italiani che ci hanno votato il 4 marzo, e non sarà certo per una stupidaggine inventata relativa al suo curriculum a cambiare le cose".

"Sfido chiunque a trovate scritto `master` o `specializzazione` in qualche università perché non lo ha scritto, lo trovate online - spiega Toninelli -. Il Professor Conte ha scritto `perfezionamento degli studi`, come fanno tanti nostri bravissimi ricercatori. Lui andava nelle università straniere per perfezionare e approfondire, non solo l`inglese giuridico, ma le materie specifiche delle università per le quali lavorava. È una brava persona, competente, serio, e penso che sarà un ottimo Presidente del Consiglio di tutti gli italiani". Sulla possibilità che il presidente Mattarella possa prendere tempo per decidere se accettare il nome di Conte come futuro premier, Toninelli precisa: "Il Presidente Mattarella ha incontrato ieri la seconda e la terza carica dello Stato per completare il suo percorso istituzionale. Sono convinto che oggi verrà dato l`incarico e finalmente tra pochi giorni potrà partire questo governo che sarà un governo politico".

"Siamo fieri che sia politico e non tecnico perché il prof Giuseppe Conte rientrava nella squadra di governo come ministro della deburocratizzazione, pubblica amministrazione e meritocrazia del M5S. È una persona che ci aveva messo la faccia, credeva profondamente nel progetto - conclude -. Aveva già collaborato in questi anni con noi quindi non ha nulla di tecnico".