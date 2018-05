Bernini: no a professionisti fuori da politica

Roma, 22 mag. - "Riguardo all'infinito dibattito italiano sul conflitto di interessi, la mia forte convinzione è che un buon professionista appassionato di politica possa, debba, essere prestato alla politica, dedicando alla cosa pubblica con spirito di servizio una porzione del proprio tempo e la competenza acquisita nel suo lavoro. Non credo più tanto all'utilità per il Paese dei meri professionisti della politica". Lo ha sostenuto Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, nel corso del suo intervento a Milano alla prima edizione di Tax & Law 'FuturEY'.

"Una legge sul conflitto di interessi che impedisse a chi ha fatto qualcosa nella vita di entrare nell'agone della politica - ha aggiunto - svuoterebbe il Parlamento di competenze e di passione: sarebbe antistorica e deleteria per l'Italia. Ciò detto, per essere attuali, bando all'ipocrisia: un tecnico è un tecnico, un politico è un politico. E un tecnico non diventa politico in una notte solo perché lo tocca la bacchetta magica di Luigi Di Maio. Ogni riferimento all'attualità è puramente voluta".