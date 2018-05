Amazon, Gribaudo (Pd): bene accordo, contrattazione fondamentale

Roma, 22 mag. - "Bene che anche in Amazon si sia raggiunto un accordo sindacale, la contrattazione è fondamentale per evitare lo sfruttamento e garantire condizioni di lavoro umane. È un grande risultato per quei lavoratori che hanno lottato in questi anni senza arrendersi contro turni massacranti, e un grande passo avanti per l`azienda che si adegua alle relazioni industriali del nostro Paese. Spero che da questo primo accordo si possano fissare obiettivi ulteriori, anche in relazione alla continua crescita di Amazon nel nostro Paese". Lo dichiara Chiara Gribaudo, vice capogruppo Pd alla Camera.