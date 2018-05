Roma, 22 mag. - "Il copione dei prossimi mesi mi pare abbastanza chiaro. Poiché hanno fatto promesse che vanno ben oltre le possibilità, daranno la colpa all'euro. Di Battista si lamenta per l'attenzione alle coperture che a suo dire non ha precedenti. Scambia la causa con l'effetto. È il costo delle misure contenute nel 'contratto' che non ha precedenti almeno recenti". Lo scrive su Facebook Andrea Orlando, esponente Pd e ministro della Giustizia uscente.