Roma, 22 mag. - "Se seguiamo ancora per altri anni le ricette di Bruxelles e di Berlino e ingoiate da un'indegna sinistra che ha governato in maniera servile e suicida, il debito sale e il lavoro scende. Noi vogliamo fare il contrario. Occorrono scelte coraggiose, dire dei no, essere uomini liberi e non ricattabili. Se pensate di farmi paura, avete trovato quello sbagliato". Così matteo salvini, leader della Lega, in una diretta Facebook.