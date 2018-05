Ceccanti (Pd): Di Battista usa alla lettera il lessico di Stalin

Roma, 22 mag. - "Nel suo interessante tentativo di sintesi tra le visioni illiberali di destra, da cui è notoriamente partito, e di sinistra, oggi Di Battista rispolvera l`infelice espressione `nemici del popolo` sorta in origine nel filone giacobino francese, come quella di `amico del popolo` evocata da Di Maio. Tale espressione che poi venne ampiamente utilizzata soprattutto da Stalin per giustificare vali crimini contro i suoi avversari. Quella nozione fu ampiamente ricostruita e criticata nel rapporto Krusciov nel 1956". Lo afferma il costituzionalista e deputato Pd Stefano Ceccanti.

"In assenza di significative prese di distanza di esponenti di quella che forse sarà la nuova maggioranza - aggiunge - si dovrà fatalmente dedurre che essa è unita da una sintesi delle opposte culture illiberali".