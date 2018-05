Salvini: spread? Un click non può far nascere o morire un governo

Roma, 22 mag. - "Sembrerebbe che nella lista del governo ci sia qualcuno non gradito all'establishment, il professor Paolo Savona: un economista conosciuto in tutto il mondo, con una solida base di studi e di lavoro alle spalle. Però che torto ha, secondo qualche intellettuale o politico, in Germania? Ha detto che l'euro è una gabbia studiata dai tedeschi.... E allora ecco gli attacchi del governo francese, dei tedeschi, dei lussemburghesi, e i giornali americani, e i commissari europei. L'anticamera della dittatura, un governo pericoloso... E allora cosa ci fate votare a fare se poi quando gli italiani votano per un cambiamento sano e responsabile riparte lo spread, le agenzie di rating... Con un click spostano i capitali, con un click i governi nascono e i governi muoiono... Eh no...". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta Facebook, continuando a descrivere - partendo dagli ultimi fatti di cronaca come il concorso da infermiere in Piemonte - "un mondo di precarietà, di follia, frutto delle regole europee".

Ma Salvini ha assicurato che "ancora fino a poco fa eravamo al tavolo a scrivere, a ragionare su fisco, Fornero, scuola. So che la strada sarà fitta e densa di ostacoli: non mi fanno paura le minacce, gli ostacoli e le difficoltà, ho ben chiaro cosa serve a questo Paese per tornare a pensare al futuro".