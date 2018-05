Roma, 22 mag. - "Noi siamo pronti, altro tempo da perdere non c'è. Se c'è qualcuno in Italia o all'estero che vuole fermare questa marcia, lo dica. Non siamo fatti per perdere tempo. Abbiamo fatto tutto il lavoro possibile e immaginabile, di ascolto, compromesso, costruzione, e a questo punto siamo pronti. O si parte o ce lo si dica subito", ha aggiunto Salvini.