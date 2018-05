Anzaldi: Salvini e Di Maio parlino su conflitti interessi Savona

Roma, 22 mag. - "Salvini e Di Maio facciano trasparenza: che garanzie ci sono sui rischi di conflitti di interessi dell`economista Savona e dell`avvocato Conte, se verranno nominati ministro dell`Economia e premier? Chi vigilerà sui loro rapporti con grandi aziende e grandi interessi del nostro Paese, alla luce delle relazioni decennali che hanno intrecciato durante le loro attività private?". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Ecco perché - prosegue Anzaldi - nell`accordo Lega-M5s al conflitto di interessi sono dedicate solo poche righe molto blande: non ci sono solo gli interessi di Casaleggio da tutelare, ma forse anche quelli dei prossimi membri di governo? L`aspirante premier avvocato Conte è titolare di un grande studio legale romano in rapporti con le principali realtà societarie e commerciali del nostro Paese, spesso coinvolte in arbitrati, mentre l`aspirante ministro dell`Economia Paolo Savona ha ricoperto incarichi di primo piano in società come Banca di Roma, Adr, Generale Immobiliare, Salini, Consorzio Venezia Nuova del Mose, ed è stato presidente di Impregilo nel periodo in cui l`azienda vinse l`appalto per il Ponte sullo Stretto. Su di lui il 'Fatto quotidiano' pubblica alcune intercettazioni giudiziarie nelle quali riceve rassicurazioni per conto di Marcello Dell`Utri sul fatto che la gara sarebbe stata vinta dalla sua azienda. Era il periodo del Governo Berlusconi. Nel 1992 Francesco Cossiga lo nominò in una commissione che si occupava della ristrutturazione dei Servizi segreti. Come verranno gestiti i conflitti di interessi di Savona e Conte, se davvero arriveranno al governo?"