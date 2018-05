Roma, 22 mag. - "La squadra c'è, le cose da fare ci sono, il programma da fare c'è. Se qualcuno non può o non vuole ce lo dica. Quello che non possiamo permetterci è far passare altro tempo in cui pezzi del nostro Paese vengono svenduti. Non voglio che il mio Paese sia una colonia francese o tedesca, un centro commerciale dove sono in vendita i pezzi migliori delle nostre aziende". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, in una diretta Facwebook.