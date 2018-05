Roma, 22 mag. - "Il voto in Valle d'Aosta, o in Friuli, dice: 'Vai, Salvini, vai'. Tanti vorrebbero Salvini premier. Per me fare il premier sarebbe l'onore e la gioia più grande del mondo, ma ho fatto un passo di lato. Fin dal primo giorno ho detto che ero pronto al passo indietro, pur di far partire un governo". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in una diretta Facebook.