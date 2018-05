Roma, 22 mag. - "O si parte e si cambia, o allora si torna a votare e vi chiediamo la maggioranza per governare da soli. Stiamo facendo esercizio di yoga per far partire il governo, ma se qualcuno dice non si fa, non si può, non potete, non sapete, allora ditelo". Così il segretario della Lega Matteo Salvini, in una direttasu Facebook. "Noi abbiamo fatto tutto il lavoro e gli sforzi possibili, siamo pronti. Non c'è tempo da perdere: o si cambia l'Italia o si vota".