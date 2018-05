Trump: nessun accordo su ZTE, non contento di negoziati con Cina

New York, 22 mag. - Un accordo tra Stati Uniti e Cina ancora "non è stato raggiunto" su ZTE, che potrebbe subire una multa "di oltre un miliardo di dollari", magari "fino a 1,3 miliardi". Lo ha detto il presidente Donald Trump, che alla Casa Bianca ha accolto l'omologo sudcoreano Moon Jae-in. Il gruppo tecnologico cinese è stato messo in ginocchio dalla decisione presa da Washington di impedire alle aziende statunitensi di fornire componentistica essenziale per la sua sopravvivenza, dopo il suo mancato rispetto delle sanzioni Usa contro Iran e Corea del Nord. I due Paesi sono al lavoro per un accordo, che dovrebbe convincere Washington a rimuovere le sanzioni che pesano su ZTE.

Trump ha poi detto di non essere soddisfatto dei colloqui commerciali con la Cina e che le negoziazioni sono solo un "inizio" verso un accordo che risolva il problema dello squilibrio commerciale tra i due Paesi.