Meloni: Italia non prende lezioni dal Lussemburgo

Roma, 22 mag. - "Il ministro degli Esteri del Lussemburgo, Jean Asselborn, che chiede a Mattarella di 'non permettere al nuovo governo italiano di distruggere tutto il lavoro fatto negli ultimi anni in Europa', è cittadino dello stesso Lussemburgo che con Juncker presidente ha messo in piedi la più grande operazione di elusione fiscale del pianeta al servizio delle multinazionali? L`Italia non prende lezioni da chi si appropria indebitamente delle tasse e delle risorse dei popoli europei". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.