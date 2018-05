G. Grillo (M5s): fiducia in Conte, non è in discussione

Roma, 22 mag. - "Certo, assolutamente sì, confermiamo Conte, ha la nostra fiducia". Lo ha detto Giulia Grillo, capogruppo M5s alla Camera, a Matrix su Radio 105.

"Questo clamore - ha aggiunto - è gossip giornalistico su una dicitura che è chiara: ha fatto ricerche, si è confrontato con i colleghi e giustamente ha ritenuto di inserirlo nel curriculum. Il problema è che abbiamo un professore che ha studiato troppo e ha detto dove l'ha fatto". Dunque, ha detto ancora, "Conte non è assolutamente in discussione".

Il presidente del Consiglio incaricato, ha poi assicurato, "sarà autonomo, non sarà depotenziato".

Per quanto riguarda i tempi dell'incarico da parte del presidente della Repubblica, la Grillo ha spiegato che "sapevamo che qualunque nome avessimo fatto il presidente avrebbe dovuto prendere in considerazione il nome, ragionare, questo non vuol dire che metterà un veto. Ma è giusto che il presidente si prenda un attimo per riflettere. Poi non so se avesse altri appuntamenti".