Salvini: nome resta Conte, no a Di Maio premier

Roma, 22 mag. - "Abbiamo accolto l'indicazione degli amici dei 5 stelle e su questo continuiamo a lavorare. Per ora rimane Conte, sì". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, interpellato da Repubblica Tv. Alla domanda se resta il no del Carroccio a Luigi Di Maio premier, Salvini replica: "Lo abbiamo detto e lo ripetiamo".

Secondo il segretario della Lega non c'è nessun allungamento dei tempi da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Non ho sentito nessuno dal Quirinale. Ieri ce lo aveva detto che avrebbe lasciato passare la giornata di oggi, quindi non è una novità di oggi. Conte è l'indicazione che abbiamo dato, stiamo lavorando ai progetti, siamo pronti, avrei cominciato già oggi ma aspettiamo i tempi che ci sono da aspettare".

Quanto a Paolo Savona al ministero dell'Economia, Salvini dice: "Non facciamo noi i nomi dei ministri al presidente" ma "a me piacerebbe molto. Savona è una persona la cui storia è una garanzia per 60 milioni di italiani. A me dal Colle non arrivano perplessità su di lui".