Fisco, Boccia (Pd): programma Lega-M5s favorisce ricchi al nord

Roma, 22 mag. - "Assolutamente incomprensibili le proposte fiscali Lega-M5s circolate sino ad ora. Ci sono misure che, per come sono state presentate, mettono seriamente a rischio i conti dello Stato. Prima di fare ulteriori valutazioni aspettiamo, ovviamente, di leggere nel merito ogni provvedimento, ma una cosa è certa, Lega e M5s devono ricordare che dal 2016, grazie alla nostra riforma del Bilancio approvata dall'80% del Parlanento, non è più consentito fare ricorso alle clausole di salvaguardia per coprire misure legislative scoperte. E le clausole che continuiamo a pagare sono figlie della maxi clausola varata dal governo Berlusconi nell'estate calda del 2011 che partì da tagli lineari a detrazioni e deduzioni fiscali per poi trasformarsi dal Governo Monti in potenziale aumento Iva. È opportuno che Salvini non lo dimentichi mai, altrimenti glielo ricorderemo quotidianamente". Così Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, intervenendo al Forum Pa 2018.

"Come - aggiunge - si possa far conciliare la proposta di flat tax che avvantaggia esclusivamente la parte più ricca della società e gran parte del nord, con gli interventi sociali contenuti nello stesso accordo politico resta un mistero. Ma quando avranno finalmente capito chi guiderà il nuovo Governo forse ne capiremo anche noi di più. Nessuna possibilità di coperture 'allegre' quindi, ma serviranno serietà e responsabilità. Inutile dirvi che la nostra speranza di vedere aumentare le imposte indirette pagate in Italia dalle multinazionali del web appare vana; nel contratto non c'è traccia".