Sudan, Taverna: salviamo Noura Hussein, mondo non stia a guardare

Roma, 22 mag. - "Da donna e da mamma, quale sono, io non resto in silenzio! Nessuno di noi può farlo e attiverò, nel ruolo che rivesto di vicepresidente del Senato, ogni canale possibile affinché Noura possa finalmente tornare a vivere la sua vita, in libertà". Lo scrive sul suo profilo Fb la vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5S), a proposito della vicenda di Noura Hussein, condannata a morte in Sudan con l'accusa di aver ucciso il marito dopo aver subito una violenza.

"Noura ha trovato la forza di reagire, difendendo la sua dignità, salvando la propria vita. Lo ha fatto afferrando un coltello e suo marito è morto per le ferite riportate. Noura è corsa dai genitori per raccontare l'accaduto, ma il padre l'ha portata alla polizia e l'intera famiglia l'ha disconosciuta", spiega Taverna. Che aggiunge: "E' una storia sconvolgente, che mi tocca nel profondo e che deve interessare ognuno di noi, perché Noura oggi ha 19 anni e le autorità locali l'hanno condannata a morte, applicando peraltro una legge del 1991 che non riconosce lo stupro coniugale. Oggi - prosegue la vicepresidente del Senato - la giovane attende nel carcere femminile di Omdurman la sua esecuzione e l'Italia, ma soprattutto l'Europa, hanno il dovere di farsi sentire. Ringrazio Antonella Napoli di Italians for Darfur, che ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica questa triste storia, così come ringrazio Amnesty International e tutti coloro che in queste ore e in tutto il mondo si mobilitano con l'hashtag #justiceforNoura".

"Invito anche l'ambasciatore italiano a Khartum Fabrizio Lobasso e l'ambasciatrice sudanese in Italia Amira Gornass - prosegue Taverna - a intervenire con ogni strumento possibile per salvare la vita di Noura. La piaga dei matrimoni precoci è una violazione dei diritti umani delle bambine, limita la loro istruzione e provoca danni alla loro salute. Una bambina ogni 3 nei Paesi in via di sviluppo si sposa prima dei 18 anni, 1 su 9 e costretta a sposarsi persino prima dei 15 anni. Non possiamo più restare a guardare!", conclude Taverna.