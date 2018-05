Roma, 22 mag. - "Basterebbe fare un giro su YouTube per vedere tutte le volte che Alessandro Di Battista dice una cosa e poi ne fa un'altra. Il Pd non è nemico del popolo e non sparirà, lui invece è già nella Top ten dei bugiardi seriali come Ingannatore del Popolo". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Davide Faraone, linkando il video Di Battista dal titolo "Smontare la Lega in 5 minuti, postato su You tube ".