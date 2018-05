Grasso: nave legalità mi fa ben sperare per il futuro dell'Italia

Roma, 22 mag. - "La Nave della Legalità sta lasciando ora il porto di Civitavecchia. Domani saremo a Palermo, accolti da migliaia di persone alle quali ci uniremo per ricordare le stragi di Capaci e Via D'Amelio. Mi piace pensare che la traversata del mare sia simbolicamente il momento di passaggio del testimone della memoria e, soprattutto, dell'impegno per la legalità e la giustizia. Quello della Nave della Legalità è un rito laico che connette i ragazzi e le ragazze del nostro Paese da nord a sud, è bellissimo vedere questa magia che si ripete: questa esperienza gli rimarrà dentro e li cambierà nel profondo. È difficile spiegare l'emozione che si prova, i giovani hanno negli occhi una luce di speranza straordinaria. Esserci, sentire il loro entusiasmo e impegno, mi fa davvero ben sperare per il futuro dell'Italia". Lo afferma il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, su facebook.