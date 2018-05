Marcucci (Pd): paralisi di Lega e M5s è imbarazzante

Roma, 22 mag. - "La paralisi creata dalla maggioranza M5s e Lega comicia ad essere imbarazzante. Non è ancora stato formato il governo, ma i passi falsi di Di Maio e Salvini hanno già superato il livello di guardia". Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.

"Il Parlamento - sottolinea Marcucci - non lavora da 80 giorni a causa della manifesta incapacità della Lega e dei 5 stelle a trovare un accordo dignitoso e che rispetti l'iter costituzionale. Che cosa dice in proposito il tribuno Di Battista? Neanche una tirata d`orecchie per i riti bizantini peggiori di quelli in uso durante la prima repubblica che riempiono le giornate del suo collega Di Maio? E del braccio di ferro che perdura sul premier a sua insaputa, Giuseppe Conte? Sappiano M5s e Lega che non sono in onda su 'Scherzi a parte', che l`Italia aspetta un governo e che il Parlamento non può aspettare tempi biblici in attesa che risolvano i loro mille problemi", conclude il capogruppo dem.