Zuckerberg: chiediamo scusa ai cittadini per errori

Roma, 22 mag. - "Chiediamo scusa per l'errore commesso. Servirà del tempo, ma il nostro sforzo è quello di rimediare. Non abbiamo fatto abbastanza per evitare danni", ma ora si intende fare "di tutto affinché il caso di Cambridge Analytica non si ripeta". Per questo "ci impegniamo a investire sufficienti per aumentare la sicurezza", poiché "mantenere le persone sicure è più importante che generare profitti". È quanto ha detto il Ceo e fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, durante la sua audizione al Parlamento europeo.

(Fonte: Cyber Affairs)