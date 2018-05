Governo, Carfagna: fusione a freddo tra progetti diversi

Roma, 22 mag. - "Il governo che sta per nascere non è il nostro governo. A quanto sembra sarà guidato da un tecnico senza alcuna legittimazione popolare, che nessuno ha mai votato ed eletto. Questo tecnico sarà oltretutto chiamato ad attuare un programma scritto da altri e che rappresenta una fusione a freddo tra due prospettive politiche completamente diverse. Ci auguriamo che la Lega riesca almeno a portare avanti le battaglie del centrodestra a cominciare dalla riduzione fiscale su cittadini, famiglie e imprese". Lo ha detto Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, in sala stampa a Montecitorio.