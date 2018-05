Malpezzi (Pd): Di Battista si moderi e pensi a problemi casa sua

Roma, 22 mag. - "Di Battista moderi le parole e pensi ai problemi in casa sua, a cominciare dall'alleanza del M5s con la Lega. Sul suo profilo Facebook è ancora visibile il fantastico video 'Smontare la Lega in 5 minuti', in cui riassume tutto quello che pensa sui prossimi colleghi di governo". Lo dice la senatrice Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo Pd.

"Le parole - prosegue Malpezzi - hanno un significato e determinano chi le usa. Termini come 'sparire' e 'nemici del popolo' riprendono quella cultura in cui Di Battista è cresciuto e per la quale l'avversario politico non si sconfigge con le idee, ma con l'eliminazione e l'annullamento. Ma la politica è un'altra cosa e quando vuoi governare devi averla. Perché non basta più urlare: devi dimostrare".