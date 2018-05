M5s, Parrini (Pd): da Di Battista espressioni fascistoidi

Roma, 22 mag. - "E' il noto metodo Di Battista: espressioni fascistoidi, esibizione di violenza verbale, il diritto della stampa a criticare presentato come gentile concessione del Movimento 5 Stelle. E la verità presa a pugni: il Pd parla di coperture perché, al pari degli osservatori di mezzo mondo, teme che demagoghi da operetta possano in poco tempo rovinare il lavoro di risanamento dei conti pubblici faticosamente portato avanti in questi anni. Con noi deficit e debito pubblico rispetto al Pil sono calati. Con Di Battista e compagnia rischiano di esplodere e a farne le spese sarebbero le famiglie e le imprese italiane. Perché, lo ha spiegato bene oggi Sabino Cassese, non hanno predisposto un programma ma una lista di desideri per lo più irrealizzabili". Lo scrive in una nota il senatore del Pd Dario Parrini.