Di Battista: Pd nemico del popolo, italiani vogliono che sparisca

Roma, 22 mag. - "Mai nella storia repubblicana un governo - tra l'altro non ancora nato - aveva già ricevuto così tante critiche. Che ad avanzarle sia la stampa mi sta anche bene, ma che a parlar di coperture finanziarie siano quei deputati del Pd che negli ultimi 5 anni hanno trovato denari per vitalizi, guerre di invasione mascherate da missioni di pace, progetti fallimentari come il TAV, mancette e bonus vari per tentare di comprarsi il consenso e ingenti regalie alle 'banchette degli amici', è davvero ridicolo". Lo scrive Alessandro Di Battista su Facebook.

"Continuino, continuino pure. Sono percepiti ormai - prosegue l'esponente M5s - per quel che sono: i nemici del Popolo e il Popolo, quando ne ha la possibilità glielo fa presente. Avete visto i risultati in Valle d'Aosta? Gli italiani il PD non lo vogliono all'opposizione, lo vogliono veder sparire, e Renzi, almeno per una volta, sembra volerli accontentare".