Consigliere M5s Benevento lascia, Gallo: voci libere vanno difese

Roma, 22 mag. - "Mi dispiace che il consigliere comunale di Benevento del M5S Nicola Sguera si dimetta. Le voci libere vanno sempre difese, il confronto fa solo crescere e la sua permanenza nel M5S porta solo ricchezza. Il pensiero unico è il preludio di ogni male". Cosi' in un post su Facebook il deputato M5S, Luigi Gallo commentando la decisione di Nicola Sguera che ha deciso di dimettersi in polemica con la decisione del Movimento di andare al governo con la Lega.

"Le mie dimissioni già pronte - scriveva Sgueri sul suo blog lo scorso 16 maggio - in attesa solo della nascita di un governo penta-leghista che, per questioni non ideologiche ma valoriali (pre-politiche in buona parte) non potrà che vedermi critico, a prescindere dal 'contratto' sottoscritto che il buonsenso suggerisce essere, alla bisogna, carta straccia".