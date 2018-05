Profitti record per le banche Usa nel primo trimestre del 2018

New York, 22 mag. - Le principali banche americane hanno messo a segno un altro trimestre redditizio. Gli istituti di credito i cui depositi sono garantiti dalla Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) hanno registrato 56 miliardi di dollari di utili tra gennaio e marzo scorsi; si tratta di una cifra in aumento del 27,5% rispetto allo stesso periodo del 2017 e di un valore record. Il precedente massimo, pari a 48,1 miliardi di dollari, fu raggiunto nel secondo trimestre del 2011.

A sostenere il dato ha contribuito la riforma fiscale approvata in Usa prima di Natale. Senza i tagli delle aliquote aziendali tanto voluti dal presidente Donald Trump, i profitti trimestrali sarebbero stati pari a 49,4 miliardi di dollari, il 12,6% in più sul periodo gennaio-marzo del 2017.

I ricavi operativi nel periodo considerato sono saliti dell'8,3% annuo a 198,8 miliardi di dollari. Per oltre l'80% delle banche analizzate, i ricavi sono cresciuti su base annua. Il numero di banche considerate problematiche è sceso a 92 da 95, minimo del primo trimestre del 2008. Nessun instituto di credito è fallito.

Martin J. Gruenberg, presidente della Fdic, ha messo però in guardia contro i rischi che il settore bancario rischia di subire. In un comunicato ha spiegato che "con l'attuale espansione [economica] nella sua fase finale, il settore deve essere preparato a gestire un inevitabile declino, in qualunque momento possa verificarsi, al fine di evitare che il sistema finanziario vada in tilt e di alimentare i prestiti durante il ciclo economico".