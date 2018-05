Napoli, Valente (Pd): revisori certificano fallimento de Magistris

Roma, 22 mag. - "Dopo la Corte dei Conti della Campania e quella centrale di Roma, anche i Revisori dei Conti oggi hanno certificato che la situazione economico-finanziaria del Comune di Napoli è disperata". Lo afferma Valeria Valente, vicepresidente del gruppo Pd al Senato e consigliera comunale.

"Il parere sfavorevole al rendiconto 2017 approvato dalla giunta de Magistris - aggiunge - non giunge casualmente. I Revisori in questi anni, oltre ad aver bocciato ripetutamente il Piano di Riequilibrio, hanno, costantemente, espresso pesanti perplessità e riserve sui documenti di bilancio di previsione e consuntivi, seppur licenziandoli con parere favorevole. Evidentemente stavolta il troppo è davvero troppo, anche per loro. In commissione bilancio oggi l'assessore Panini si è letteralmente arrampicato sugli specchi. Come altrimenti potrebbe intendersi l`ennesima promessa di dare seguito in futuro alle prescrizioni dei Revisori?! Il Rendiconto non è un documento programmatico al quale si può mettere una pezza in corso d`opera: è la fotografia di una situazione che si è ormai cristallizzata, descrive la gestione di un anno; un anno drammatico per il Comune di Napoli, che ha visto mandare i libri di altre due aziende in tribunale, Anm e Caan, dopo la Napoli Sociale e Terme di Agnano, per citare i fallimenti più recenti. Dal punto di vista tecnico, i rilievi dei Revisori in realtà ricalcano in gran parte criticità che noi, come gruppo consiliare Pd, avevamo riscontrato già nei due anni di consiliatura e che avevamo denunciato in formali mozioni che invece di essere accolte come contributo dell`opposizione per provare a fuoriuscire da una situazione difficile, sono state puntualmente respinte da maggioranza e giunta, autoconvintesi di essere titolari di una sorta di impunità sulla regolarità dei conti. Ovviamente non poteva essere così e, infatti, così non è stato", conclude Valente.