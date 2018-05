Brunetta: rischio Italia, Salvini e Di Maio scherzano con fuoco

Roma, 22 mag. - "Il rischio Italia continua ad aleggiare sui mercati finanziari e viene continuamente riportato dalla grande stampa finanziaria internazionale. Nonostante oggi la Borsa di Milano abbia leggermente recuperato dopo le gigantesche perdite accumulate negli ultimi quattro giorni, quantificabili in circa 33 miliardi di euro come capitalizzazione perduta, lo spread continua a rimanere pericolosamente sopra ai 180 punti base, dopo aver raggiunto ad inizio giornata il picco di 196 punti base, e il rendimento dei BTP a 10 anni resta ad un livello superiore al 2,36%. Se i rendimenti e lo spread non sono schizzati a livelli ancora più alti, ciò è dovuto soltanto all'ennesimo intervento compiuto dalla Banca Centrale Europea, che si è messa di nuovo ad acquistare massicciamente i nostri titoli di Stato, per calmierare l'aumento dei loro rendimenti. Questo vuol dire che i mercati finanziari non si fidano nella maniera più assoluta del possibile governo Lega - Movimento Cinque Stelle e del possibile Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e che se non hanno proseguito nell'ondata di svendita dei titoli sovrani italiani, ciò è dovuto solamente al fatto che non vogliono sfidare la banca centrale che sta facendo di tutto per non far arrivare gli spread a livelli insostenibili". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"A destare fortissime preoccupazioni, è inoltre un report divulgato dalla società americana di rating Fitch, il quale parla apertamente di un nuovo rischio debito per l'Italia, prefigurando un possibile taglio del rating sovrano, dopo il peggioramento dell'outlook sullo stesso", aggiunge.

"E' evidente - conclude Brunetta - che Matteo Salvini e Luigi di Maio stanno scherzando con il fuoco, anche considerando che il programma d'acquisto dei titoli di Stato della BCE è in procinto di scadere entro la fine di quest'anno, con la conseguenza che la banca centrale non potrà più, come ha fatto oggi, intervenire d'urgenza per acquistare i nostri BTP. Senza il 'muro di fuoco' di Francoforte i nostri rendimenti sovrani salirebbero velocemente e rischieremmo di finire facilmente sotto il controllo della Troika".