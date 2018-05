Mnuchin:Usa imporranno sanzioni primarie e secondarie contro Iran

New York, 22 mag. - Gli Stati Uniti imporranno sanzioni primarie e secondarie contro l'Iran. Lo ha detto il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, durante la sua audizione in una sottocommissione del Congresso. L'amministrazione statunitense, ha detto, è concentrata sul fare in modo che le sanzioni contro il regime siano applicate. Le sanzioni secondarie saranno rivolte agli alleati degli Stati Uniti che faranno affari con l'Iran.

Poco fa, il dipartimento del Tesoro ha reso noto di aver colpito con sanzioni cinque individui iraniani, colpevoli di aver fornito aiuto agli houthi in Yemen per lanciare missili e colpire città e infrastrutture dell'Arabia Saudita.