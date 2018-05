Mnuchin: dazi Usa su acciaio e alluminio cinesi restano in vigore

New York, 22 mag. - Stati Uniti e Cina hanno sospeso i pesanti dazi con cui si erano minacciati a vicenda, ma quelli sull'acciaio e sull'alluminio decisi da Washington resteranno in vigore per Pechino. Lo ha detto il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, testimoniando in una sottocommissione del Congresso. Il suo intervento segue la decisione di Pechino di tagliare i dazi su auto e componentistica, che favorirà gruppi come General Motors, Ford, Fiat Chrysler Automobiles e Tesla.

Dai dazi su alluminio e acciaio sono stati esonerati vari Paesi, tra cui i membri dell'Unione europea, Messico, Canada e Corea del Sud.