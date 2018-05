Governo, Paolucci (LeU): su ambiente Salvini come Trump

Roma, 22 mag. - "Nella seduta del 4 ottobre 2016 del Parlamento europeo Matteo Salvini, insieme agli altri deputati della Lega Nord, ha votato contro l`accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Salvini come Trump non sostiene l'urgente necessità di ridurre rapidamente le emissioni di gas a effetto serra per contrastare il crescente riscaldamento del pianeta". Lo scrive in una nota l`europarlamentare di Liberi e Uguali Massimo Paolucci.

"Gli obiettivi di politica ambientale sul clima sottoscritti nel punto 4 del contratto di governo Lega-M5S sono solo aria fritta? False promesse? È un caso che nel capitolo 4 non è mai richiamato l`Accordo di Parigi?", continua Paolucci. "Qual è il Salvini da prendere sul 'serio': quello di Strasburgo, che vota contro, o quello che ha firmato il contratto di governo? E, ancora, il Movimento Cinque Stelle ha cambiato idea? Anche loro pensano, come Salvini, che 'le politiche Ue in ambito ambientale e climatico (sono) del tutto fallimentari' e impongono alle 'industrie europee costi e vincoli eccessivi' come dichiarava Salvini a Strasburgo il 14 ottobre 2015? Come pensano di realizzare un`economia senza carbone e fonti fossili non sostenendo gli impegni di Parigi? La Terza Repubblica di cui tanto parla Di Maio funzionerà così: fare l'esatto contrario di quanto sottoscritto?", conclude Paolucci.