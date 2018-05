Meloni: Fratelli d'Italia non sosterrà Conte, amico Boschi - VIDEO

Roma, 22 mag. - "Fratelli d'Italia conferma che non farà parte, né sosterrà un governo, se fosse confermata la guida del governo per il professor Giuseppe Conte, lo facciamo per rispetto alla volontà popolare e ai nostri sostenitori. Non penso che la maggioranza dei cittadini, che ha votato centrodestra per avere un governo espressione del popolo, sia contenta di ritrovarsi a Palazzo Chigi un altro tecnico, espressione del M5s, di sinistra, amico della Boschi e Napolitano": lo ha dichiarato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, interpellata alla Camera dopo il direttivo del partito e mentre proseguono le consultazioni per la formazione di un governo dopo l'intesa tra M5s e Lega sul nome di Giuseppe Conte premier.

