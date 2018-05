De Petris (Leu): inserire tutela biodiversità in Costituzione

Roma, 22 mag. - "Le minacce alla diversità biologica rimangono altissime. Bisogna intervenire immediatamente e con provvedimenti adeguati per salvaguardare le specie a rischio". Lo dichiara la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto, in occasione della Giornata Mondiale della biodiversità.

"Oggi - prosegue la De Petris - si celebrano anche i 25 anni dall'entrata in vigore della Convenzione sulla diversità Biologica, uno tra i più importanti accordi emersi dal Vertice sulla Terra del 1992. In questo quarto di secolo il tema della biodiversità è entrato nel linguaggio quotidiano della politica, dei media e degli stessi cittadini, sempre più attenti a tutelare uno dei più essenziali patrimoni dell'umanità, che rappresenta il concetto stesso della vita sul Pianeta. Ma non è ancora abbastanza. Nel nostro Paese oltre un quinto delle specie animali è a rischio di estinzione, secondo dati IUCN (l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), a causa di inquinamento, cambiamenti climatici, aggressioni e alterazioni dell`habitat, specie aliene invasive, eccessivo sfruttamento delle risorse naturali".

"I primi disegni di legge che ho presentato in questa legislatura, già proposti nel corso della XVII, hanno al centro proprio il tema della protezione della natura. Il primo è volto a riconoscere la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi quali diritti fondamentale della persona e della comunità attraverso una modifica dell'art. 9 della Costituzione, con uno specifico riferimento alla protezione della biodiversità. Il secondo, nato nella scorsa legislatura dalla collaborazione con associazioni e parlamentari di diversi schieramenti, intende invece introdurre nel codice penale lo specifico reato di delitti contro la flora e la fauna protette, in modo da sanzionare in modo efficace gli atti che ledano la biodiversità animale e vegetale", conclude la De Petris.