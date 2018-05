New York, 22 mag. - Il New York Stock Exchange (Nyse) ha affidato la presidenza a una donna per la prima volta nei suoi 226 anni di storia. Da venerdì prossimo, l'incarico sarà nelle mani di Stacey Cunningham, attualmente direttore operativo, che prenderà il posto di Thomas Farley.

Cunningham, 43 anni, è arrivata al Nyse nel 1994 per uno stage estivo e ha trascorso la sua intera carriera nel mondo dello stock trading. Sarà il 67esimo presidente del Nyse.