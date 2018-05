Aborto, Pillon (Lega): dopo 40 anni si può dire, la 194 ha fallito

Roma, 22 mag. - "A quarant'anni esatti dalla promulgazione della Legge sull`aborto possiamo dire che la norma ha completamente fallito i suoi obiettivi". Lo sostiene il senatore Simone Pillon, a margine della conferenza stampa tenutasi questa mattina alla Camera con Alessandro Pagano e altri parlamentari, su richiesta di ProVita Onlus e del Movimento per la Vita.

"Le donne sono sempre più sole, gli aborti farmacologici si moltiplicano e il numero dei bambini non nati ha ormai toccato la cifra di sei milioni", afferma il senatore della Lega. "Per questo crediamo sia giunto il momento di una nuova grande alleanza per la vita che, superando le barriere ideologiche, offra ad ogni donna una seria alternativa all`interruzione della gravidanza. È inaccettabile che in una società evoluta dove giustamente si fanno leggi e si promuovono interventi per prevenire le morti sul lavoro, non si possa fare altrettanto per prevenire le morti per aborto", conclude il parlamentare leghista che ha anche annunciato la presentazione di un progetto di legge sull`obiezione di coscienza per i farmacisti.