Banche, Baretta a Borghi: fondo ristoro risparmiatori già c'è

Roma, 22 mag. - "Sono stupito che l'onorevole Borghi non conosca il fondo per le vittime di reato bancario". È quanto afferma il sottosegretario all`Economia, Pier Paolo Baretta, commentando le dichiarazioni alla stampa dell`onorevole Borghi sull`assenza di strumenti di rimborso per gli azionisti delle banche.

"Nell`ultima legge di bilancio - continua il sottosegretario, con delega al sistema bancario - abbiamo stanziato 100 milioni di euro, in quattro anni, per il rimborso dei risparmiatori truffati, includendo tra questi non solo correntisti e obbligazionisti, ma anche gli azionisti. Si tratta di una cifra evidentemente insufficiente, tanto che abbiamo più volte ribadito la necessità di incrementarla. In queste ore, stiamo ancora definendo gli ultimi dettagli tecnici del decreto applicativo, che mi auguro si riesca a varare in tempo utile. Sono sicuro che, in ogni caso, sarà uno dei primi impegni che il nuovo governo vorrà onorare".