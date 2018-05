Vannoni: mai conosciuto Conte e mai parlato con lui

Roma, 22 mag. - "Non c'è nulla di vero, non ho mai conosciuto Giuseppe Conte e non ci ho nemmeno mai parlato direttamente. Conte è uno dei mille avvocati che hanno sostenuto altrettante richieste di pazienti che cercavano di ottenere le cure Stamina presso l'Ospedale di Brescia". Lo ha detto Davide Vannoni, fondatore del controverso metodo Stamina, a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1.

"Sono venuto a conoscenza di questo pseudo rapporto mai esisto con Conte del fatto che lui abbia fatto una fondazione per la libertà di cure. Ecco - ha proseguito Vannoni - Stamina non ha mai combattuto per la libertà di cure, noi combattevamo per le cure compassionevoli". Quindi l'associazione Voa Voa non ha mai finanziato le vostre ricerche? "Assolutamente no, noi non abbiamo mai preso soldi dai pazienti in cura né tramite altri soggetti". Conte, dunque, ha difeso una famiglia che lei aveva in cura in modo gratuito? "L'ho letto sui giornali, non sono al corrente di quanto si facessero pagare gli avvocati dalle famiglie". Secondo lei Conte ha difeso questa famiglia perché credeva in Stamina o per un'azione di giustizia? "Per un'azione di giustizia, c'era una legge che lo consentiva, la Turco-Fazio".

Lei è stato condannato per associazione a delinquere ed ora ai domiciliari. "No, non sono affatto ai domiciliari - ha precisato Vannoni - sono libero e dotato di strumenti di movimento, passaporto compreso. Posso uscire di casa e andare dove voglio". Come mai, dopo quanto le è accaduto, non ha deciso di andare a vivere all'estero? "Vivo qua, qui c'è la mia famiglia, sono italiano e resto in Italia. Non devo scappare da nessuno".