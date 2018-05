Pd: regione investa più risorse per gli studenti universitari

Milano, 22 mag. - La Regione Lombardia non investe risorse sufficienti per garantire servizi universitari e copertura totale delle borse di studio. Lo denunciano i consiglieri regionali del Pd che sul tema hanno presentato un`interrogazione a risposta immediata, trattata nella seduta odierna del Consiglio regionale.

"La copertura delle borse di studio non arriva mai al 100 per cento degli idonei - ha affermato Fabio Pizzul, capogruppo del Pd e firmatario della qt -. E questo perché Regione Lombardia investe da anni solo poco più di 650mila euro, esattamente 687mila, e al costo complessivo partecipano sia risorse statali che tasse regionali, quindi, di fatto, soldi delle stesse famiglie che poi hanno diritto a questi contributi per far studiare i figli".

Esiste, tuttavia, un Tavolo tecnico per il Diritto allo studio universitario che però "non è stato più convocato da un anno e in fase di rinnovo di convenzioni urge un nuovo incontro - prosegue Pizzul -. Nell`interrogazione abbiamo proprio chiesto come l`assessore regionale all`Istruzione intenda procedere per affrontare le criticità e in quali tempi intenda convocare il Tavolo".

L`assessore Rizzoli ha assicurato che "è già prevista a breve la convocazione del Comitato regionale per il diritto allo Studio universitario, organismo di collaborazione e di partenariato istituzionale, nell`ambito del quale, con i rettori degli atenei lombardi e le rappresentanze studentesche, sarà avviato il percorso di rinnovo delle Convenzioni", ha detto Pizzul, secondo il quale sarebbe però bene riavviare anche e prioritariamente il tavolo tecnico.

E per ovviare alle criticità, la Giunta ha annunciato che presenterà, in fase di assestamento di bilancio 2018, un aumento di stanziamento per arrivare a una maggiore percentuale di copertura rispetto agli studenti idonei. "Un impegno che ci fa ben sperare, ma sul quale vigileremo attentamente", ha concluso Pizzul.