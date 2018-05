Altmaier: spero governo europeista Italia come in ultimi 70 anni

Bruxelles, 22 mag. - Il ministro dell'Economia tedesco, Peter Altmaier, ha detto a Bruxelles che per l'Italia la Germania auspica "un governo europeista come negli ultimi 70 anni".

Parlando in una conferenza stampa al termine del Consiglio Affari esteri Ue sul commercio, Altmaier ha sottolineato che quello che sta accadendo in Italia "è la conseguenza della democrazia".

L'Italia, ha aggiunto, "sta nominando un nuovo governo e circola il nome di un possibile nuovo primo ministro. Stiamo osservando come evolve la situazione. Speriamo in un governo europeista, come negli ultimi 70 anni", ha concluso il ministro tedesco.