Centinaio: su Savona all'Economia nessun parere negativo Colle

Roma, 22 mag. - "Tutte le obiezioni su Savona le abbiamo apprese dai giornalisti. Con Mattarella non ne abbiamo parlato e non abbiamo avuto parere negativo. Mattarella legge i giornali, con lui abbiamo parlato di tutto e non è stato toccato il nome di Savona. Il capo dello Stato non ci ha detto 'No, non è gradito, ripensateci'. Se ce lo dirà in un secondo momento ne prenderemo atto". Lo ha spiegato Gian Marco Centinaio, capogruppo M5s al Senato, ospite di Tagadà su La7, confermando che il nome del Carroccio per il ministero dell'Economia è Pietro Savona.

"Savona - ha proseguito Centinaio - è il nome messo sul tavolo. Per ora è il nostro candidato. È logico che non ci impuntiamo ma per noi è importante anche se nessuna casella è imprescindibile tranne Salvini".