Roma, 22 mag. - "Giorgia Meloni è una persona intelligente che ha rapporti quotidiani con Salvini. Non può aver detto una cosa del genere". Lo ha detto Gian Marco Centinaio, presidente dei senatori della Lega, ospite di Tagadà su La7, commentando le dichiarazioni della leader Fdi secondo la quale Matteo Salvini sarebbe caduto nella trappola di M5s. "Continuiamo a collaborare con Fdi come abbiamo sempre fatto, con Fi come abbiamo sempre fatto, evitiamo polemiche e andiamo avanti", ha aggiunto.