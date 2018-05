Ceccanti: governo politico guidato da tecnico? Centauro mai visto

Roma, 22 mag. - "Siamo abituati a governi tecnici guidati da premier tecnici o governi politici guidati da premier politici. Ma questa forma di centauro con un premier tecnico che guida un governo politico non si era mai vista. Che rapporto pratico si crea tra il premier e i due leader di partito che saranno nel governo con incarichi parziali da ministri? La politica del governo chi la guida? C`è il rischio che si venga a creare una cosa che nella prima Repubblica veniva chiamata direzione plurima dissociata. Cioè che ci sono altre teste che comandano a discapito del presidente del Consiglio. Questa forma di governo lascia aperti diversi interrogativi". Lo ha detto il costituzionalista e deputato del Pd Stefano Ceccanti, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei.

A giudizio di Ceccanti "non è ancora chiaro quando si formerà il governo giallo-verde. Bisogna vedere cosa succede con la nascita del governo perché al momento non abbiamo ancora tutte le certezze". In particolare "i problemi della casella del ministero dell`Economia mi sembrano già esplosivi perché la proposta di una persona che sostiene di voler uscire dall'euro", ovvero l'economista Paolo Savona, "è difficilmente accettabile dal presidente della Repubblica. Abbiamo ancora qualche dubbio sul fatto che si possa formare il governo. E la Lega come reagirà ad un`eventuale bocciatura del titolare dell`Economia da loro proposto?".